Rifiuti alla rinfusa e reflui nella fogna | sigilli ad un’azienda

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri forestali hanno sequestrato per gravi e numerose violazioni ambientali uno stabilimento a Macerata Campania, nel Casertano, che si occupa di produzione di cartellonistica pubblicitaria e verniciatura industriale. Il titolare è stato denunciato per i reati di combustione illecita di, realizzazione di un deposito incontrollato dispeciali pericolosi e non pericolosi, attivazione di uno scarico di acque reflue industriali senza la prescritta autorizzazione e produzione di emissioni in atmosfera senza il prescritto atto autorizzativo; all’imprenditore sono state comminate anche sanzioni per oltre 8mila euro per la mancanza registri di carico e scarico dei, e altre violazioni amministrative. Il blitz è stato effettuato dai carabinieri del Nucleo Forestale di Marcianise, che ...