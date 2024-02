Rifiuti a Malagrotta | revisione tariffe | il Comune di Fiumicino vince il ricorso al Tar

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio 2024 – Vinto ilcontro la rideterminazione a consuntivo delledi accesso alla discarica di. Ildiha chiesto e ottenuto l’annullamento delle determinazioni regionali che riconoscevano al gestore della discarica il diritto ad una maggiorazione postuma del corrispettivo già versato per il conferimento deiagli impianti di. La controversia ha avuto inizio dopo il, notificato dall‘Amministrazione Comunale, per contestare la legittimità dellatariffaria, proposta dalla Regione Lazio, sottolineando che la procedura avrebbe dovuto rispettare il decreto commissariale del 2005, che onerava il gestore all’adozione di un sistema ...

Ma davvero alla Vigilia di Natale non c’era nessuno a sorvegliare il prezioso TMB1 di Malagrotta , cioè il principale impianto per lo smaltimento dei ... (lanotiziagiornale)

La Lega in Romagna si oppone all’arrivo dei rifiuti dall’impianto di Malagrotta a Roma, devastato da un incendio il 24 dicembre scorso. “Il maxi ... (romadailynews)

Vinto il ricorso contro la rideterminazione a consuntivo delle tariffe di accesso alla discarica di Malagrotta. Il Comune di Fiumicino ...del corrispettivo già versato per il conferimento dei rifiuti ...Prosegue l'inchiesta per chiarire le cause del rogo. Sopralluogo dei Carabinieri che hanno prelevato documenti utili alle indagini ...Appena andato a fuoco l’impianto TMB di Malagrotta qualcuno aveva indotto l’assessore regionale Fabrizio Ghera ad un’improvvida dichiarazione sull’emergenza rifiuti: “manderemo i rifiuti alla CSA di ...