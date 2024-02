Ricominciamo tutto | testo e significato della canzone dei Negramaro a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Isaranno tra i big in gara del prossimo Festival di. Il gruppo pugliese tornerà, quindi, sul palco dell’Ariston dopo ben 19 anni di assenza e, finalmente, non in lista tra gli esordienti. L’amatissima band ha scelto di presentare nella più importante kermesse musicale italiana un brano che parla di nuovi inizi dal titolo. La hit, scritta da Giuliano Sangiorgi, è stata ispirata da un momentosua vita privata, condiviso con la moglie e la figlia. “”:deiAmadeus e tutti i cantanti in gara sono già tutti presenti nella famosa cittadina ligure per le prove del Festival di...