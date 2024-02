Riciclaggio e frode fiscale in favore dei Casalesi | otto arresti

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiMilitari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, con il supporto del Comando Provinciale della G.d.F. di Caserta, hanno eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, Direzione distrettuale antimafia, nei confronti dipersone gravemente indiziate di appartenere a una organizzazione dedita ai reati didi denaro,ed intestazione fittizia di beni, aggravati dalla finalità di agevolare il clan dei. Il provvedimento restrittivo scaturisce da un’indagine che ha raccolto elementi probatori a carico di un gruppo di imprenditori, con base organizzativa in provincia di Caserta, dedito in modo sistematico ...

