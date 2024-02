Ricerca Schneider Electric | la digitalizzazione crea nuovi lavori di area tecnologica nell’industria

(Di venerdì 2 febbraio 2024) •Il 45% delle aziende coinvolte nello studio dichiara che lastimola l’ingresso diprofili professionali in ambito produttivo è essenziale perreposti di lavoro nel settore •Il 70% ritiene che laaiuterà ad affrontare la carenza di personale qualificato•La sostenibilità entra a far parte delle professionalità di chi opera negli

•Il 45% delle aziende coinvolte nello studio dichiara che la digitalizzazione stimola l’ingresso di nuovi profili professionali in ambito produttivo è essenziale per creare nuovi posti di lavoro nel s ...Schneider ha affermato che la Federal Reserve sta “ballando sul posto”, sperando che l’inflazione abbia davvero toccato il fondo e che i consumatori vedano una certa normalizzazione nell’economia requ ...Sconfitta casalinga per la Primavera contro il Sestri Levante. Vittorie importanti per Under 15 e Under 13. La Primavera esce sconfitta contro il Sestri ...