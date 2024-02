Ricerca | ali degli aerei e pannelli solari | allo studio prodotti antighiaccio ecologici

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Grazie a un nuovo progetto dell’Università del Michigan, finanziato dalla Defense Advanced Research Projects Agency, nuovi materiali non tossici potrebbero un giorno mantenere ie le aliliberi dal ghiaccio, o proteggere i primi soccorritori dall’assideramento. Il team distudierà le molecole biologiche utilizzate da altri esseri viventi per sopravvivere alle temperature di congelamento. Il progetto inizia ufficialmente questa settimana e comprendetori della Raytheon Technologies, della North Dakota State University e dell’Università del Minnesota. I materiali esistenti utilizzati per compiere queste imprese presentano gravi inconvenienti. Per esempio, i sali stradali impediscono il congelamento dei marciapiedi e delle strade, ma corrodono il ...

•Il 45% delle aziende coinvolte nello studio dichiara che la digitalizzazione stimola l’ingresso di nuovi profili professionali in ambito produttivo è essenziale per creare nuovi posti di lavoro nel s ...Si chiama Robopteryx il robot realizzato appositamente per spiegare perché alcuni dinosauri erano dotati di ali, nonostante la maggior parte non fosse in grado di volare: forse, queste strutture anato ...La decisione per consentire a tutti i dipendenti di partecipare alle esequie: «Abbiamo perso uno dei suoi più grandi imprenditori del food, ma non solo» ...