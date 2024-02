Ricciardi M5s | Il Pd ora ci rispetti I nemici di Schlein? Sono nel suo partito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Nonpiù disposta a subire attacchi, dice Elly. È arrivato il momento della tregua, onorevole Riccardo? "Credo che Ellynon sia più disposta a subire pressioni interne. Mi auguro riesca a gestire uncomplesso come il Pd. Di sicuro, non siamo noi a crearle difficoltà", dice il vicepresidente del Movimento cinquestelle. Giuseppe Conte ha colpito in modo pesante: addirittura, ha frenato sull’alleanza con il Pd. "Chi non ha voluto l’alleanza nel momento in cui era indispensabile per non consegnare il Paese a Giorgia Meloni non è stato M5s ma il Pd". Non c’eraal Nazareno. "Ma tutti gli altri sì". Quelli che hanno reso il Pd un’bellicista’? "Noi siamo straconvinti che la guerra in Ucraina non possa più ...