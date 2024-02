Riassunto | Rock-it Cargo rileva SOS Global per creare il più grande fornitore di logistica specializzata sul mercato dello sport e delle trasmissioni

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La combinazione amplia inoltre le capacità domestiche di-it nel live touring, e nelle produzioni cinematografiche e televisive, e lamission critical per beni ad alto valore netto. LOS ANGELES e NEW BERN, N.C.–(BUSINESS WIRE)–-it, società diCritical Logistics (GCL) e leadere nellacompleta per eventi live e beni ad alto valore netto, oggi ha annunciato l’acquisizione di SOS(SOS), lo spedizioniere con sede in North Carolina da parte di NEP Group. La società aggregata sarà il più ampioe dinei mercati del touring live,e ...