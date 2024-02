Renault gioca di anticipo | fino a 13 750 euro di incentivo subito | senza vincoli di ISEE

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La casa francese offrea 13.750di benefici da oggiall'entrata in vigore del nuovo schema di incentivi per le auto, anchela discriminante dell'. Twingo elettrica si può portare a casa ad appena 40al mese....

La casa francese offre fino a 13.750 euro di benefici da oggi fino all'entrata in vigore del nuovo schema di incentivi per le auto, anche senza la discriminante dell'ISEE. Twingo elettrica si può port ...Governo Meloni VS Stellantis: così scriveva qualche giorno fa il Financial Times in un articolo dedicato alle tensioni tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il colosso dell’auto guidato dal ...Cancellata la quotazione in Borsa della divisione EV del gruppo francese, conferma invece la sua strategia nel settore elettrico e software ...