Record di utili per le banche spagnole nel 2023 Al governo un miliardo di euro grazie alla tassa sugli extraprofitti

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Secondo parecchi opinionisti e giornali italiani, la modestabancaria ipotizzata dalla scorsa estate, avrebbe potuto spalancare per il paese “scenari argentini”. Addirittura. In Spagna, dove la, meglio strutturata ma simile, è entrata davvero in vigore le cose sono andate un po’ diversamente. Per leiberiche ilha segnato un annoin termini di profitti. Nell’insieme, glidei primi cinque istituti Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell e Bankinter hanno superato i 26 miliardi di, ovvero circa il 27% in più rispetto al 2022. Il calcolo è dell’agenzia di stampa spagnola Efe dopo che ognuna di questeha reso noto i risultati ...

