Recanatese | la rivoluzione è servita In giallorosso Rizzo | Allievi e Mazia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Sono state ore frenetiche, quasi convulse quelle che hanno preceduto il gong della chiusura della sessione invernale del mercato. In un contesto, per mille motivi, mai così complesso il dt Cianni ha fatto di necessità virtù operando un paio di scambi. Anzitutto è stato perfezionato con la Turris l’accordo che riguardae Ricci. Il 34enne nato a Bibbiena, lascia il clubdopo aver collezionato 16 presenze nelle quali ha offerto un rendimento altalenante e comunque non all’altezza di un pedigree comunque prestigioso. Negli ultimi giorni, dopo alcune valutazioni, gli era stato chiaramente comunicato che non rientrava più nei piani tecnici dello staff e si è allenato a parte in compagnia di altri due compagni ed il divorzio è stato praticamente inevitabile. Alla corte di Pagliari arriva invece Francesco, difensore ...

Oggi è una giornata intensa per il Foggia, impegnato su due fronti cruciali. Da un lato, c'è l'agitazione del rush finale del calciomercato, che chiuderà i battenti alle 20:00 stasera. Dall'altro, il ...Südtirol 2023 - 2024 (calciomercato invernale, new!) Acquisti: Arrigoni c (Como), Scaglia c (Como), Vimercati d (Juve Stabia), Kurtic c (Universitatea Craiova), Molina c (svincolato), El Kauoakibi d ...