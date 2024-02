Real Madrid | accordo di sponsorizzazione pluriennale con HP

(Di venerdì 2 febbraio 2024) (Adnkronos) – IlFootball Club ha annunciato undicon HP. La celebrazione di questosi è svolta nella suggestiva cornice della Ciudad, in una cerimonia che ha visto la partecipazione dei vertici di entrambe le organizzazioni. Per la prima volta, il prestigioso club spagnolo vedrà il logo

Sirene spagnole per Andrea Cambiaso . L'esterno italiano classe 2000 piace a Carlo Ancelotti. Secondo il Corriere dello Sport, in vista della... (calciomercato)

Missione compiuta per il Madrid : la squadra di Ancelotti doveva recuperare la partita col Getafe per avere lo stesso numero di gare del Girona e ... (infobetting)

Per la prima volta in 121 anni di storia del club madrileno, un brand sarà presente sulla manica della maglia. Il debutto delle nuove divise nel derby con l’Atletico Madrid ...Non riguarderà solo una presenza visiva sulla manica delle divise, ma anche l'adozione delle tecnologie di HP all'interno del club ...Il presidente del Barcellona ha svelato come starebbe prendendo forma la nuova competizione europea e quando potrebbe iniziare ...