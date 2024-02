Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024) IlFootball Club ha annunciato undicon HP. La celebrazione di questosi è svolta nella suggestiva cornice della Ciudad, in una cerimonia che ha visto la partecipazione dei vertici di entrambe le organizzazioni. Per la prima volta, il prestigioso club spagnolo vedrà il logo di un brand adornare le maniche delle divise delle sue squadre, sia maschili che femminili, oltre che dei programmi giovanili. Questo cambio di divisa verrà inaugurato durante la partita del 4 febbraio contro l’eterno rivale, l’Atlético. L’tra ile HP non riguarderà solo una presenza visiva sulla manica delle divise, ...