Rapine e danni alle auto Petizione per la sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Quattordiciparcheggiate in strada danneggiate in una sola notte. Rapina al negozio Svaperho di via Sempione: due malviventi a volto scoperto, armati di coltello hanno fatto irruzione e costretto la titolare a consegnare tre sigarette elettroniche. La scorsa notte qualcuno ha sfondato la vetrina del Drake bar in via Papa Giovanni XXIII davantiscuole. "Ora basta, è giunto il momento di agire. Troppo a lungo abbiamo assistito impotenti agli atti di vandalismo e furti che hanno minato ladel nostro paese. Ma ora possiamo fare la differenza", scrivono alcuni cittadini promotori di unasulla piattaforma change.org È quello che sta succedendo a Pero. Nell’ultima settimana si sono verificati tre episodi che hanno sollevato vecchie paure tra i cittadini. "Chiediamo al Comune, a Città ...