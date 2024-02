Rapina e terrore in farmacia Preso il bandito “agitato”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) LOMAZZO (Como) In, per la, era arrivato in monopattino all’orario di chiusura. Nervosissimo, con una pistola, poi rivelatasi scacciacani, gridando contro la farmacista e tre clienti, per farsi consegnare 1.500 euro in contanti che c’erano in cassa. Unamessa a segno il 22 gennaio, sulla quale stavano indagando i carabinieri della stazione di Lomazzo, che già avevano acquisito una serie di informazioni sultore. Mercoledì pomeriggio verso le 14 Alex Ciavarella, 33 anni di Bregnano, si è nuovamente presentato a Lomazzo, gironzolando attorno all’ufficio postale, dove è stato notato dagli agenti di polizia locale, che lo hanno segnalato ai carabinieri. È stato subito riconosciuto come l’uomo che stavano cercando, sospettato di essere l’autore del colpo alla. Il suo ...