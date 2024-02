Ranking ATP Race | Flavio Cobolli già in top30 e può entrare nei 20! Sinner primo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024)si è qualificato per i quarti di finale dell’Open Sud de France 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso a Montpellier, in Francia: l’azzurro continua così a guadagnare posizioni nellato Turin, nella quale è in testa con 2000 punti Jannikdopo la vittoria agli Australian Open. L’italiano lunedì scorso si trovava al numero 36 dellacon 160 punti, mentre ora è al numero 25 virtuale con 210, avendo scalato 11 posizioni dopo aver guadagnato 50 punti. Il tennista azzurro, infatti, lunedì 5 febbraio andrà ad incamerare i punti guadagnati a Montpellier. L’azzurro oggi affronterà il croato Borna Coric, numero 4 del tabellone, ed in caso di qualificazione alle semifinali si porterebbe a 260, al 16° posto virtuale, ma proseguendo nel proprio cammino, in caso di ...