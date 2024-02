Raid nelle scuole Fermata la baby gang Era entrata in un asilo per rubare e fare danni

(Di venerdì 2 febbraio 2024) EMPOLI Avevano preso di mira le. Più per il gusto diche per. Da novembre ad oggi, concentrandosi soprattutto nel periodo delle vacanze natalizie, avevano messo a segno diversi colpi. Piccoli furti, atti vandalici: gli autori? Giovanissimi ragazzi empolesi. Uno deidella banda, composta da minorenni, aveva riguardato il nido "Stacciaburatta" di Ponzano. In un sabato di fine novembre il gruppetto aveva forzato uno degli ingressi dell’edificio. Una volta all’interno avevano provocatoe lasciato sporcizia ovunque. Era scattato anche l’allarme, ma quando la pattuglia della polizia municipale dell’Unione dei Comuni era arrivata sul posto, dei responsabili non c’era più traccia. Ma i segni delerano tutti lì, ben visibili. Tra gli ...

La brutta scoperta ieri mattina nella scuola Bianchini di via Tarlati . Nessuna delle aule è stata risparmiata dalla furia dei malviventi.