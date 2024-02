Rai | salta il patto Rossi-Sergio a viale Mazzini | galeotta l’intervista di stamattina La Lega ma non solo dietro l’”operazione Sergio” Ma Rossi può contate su Giorgia Meloni E Fiorello

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ormai è guerra aperta a. L'intervista dirilasciata da Robertoattuale amministratore deto della Rai a Italia oggi non è affatto piaciuta dalle parti di via della Scrofa. "È praticamente la sua discesa in campo, un vero e proprio discorso programmatico per puntare