Rai | Roberto Sergio chiude a Barbara d' Urso e Paolo Bonolis conteso

(Di venerdì 2 febbraio 2024), Amministratore Delegato della Rai, ha rilasciato un'intervista a Italia Oggi in cui ha parlato di quello che è accaduto recentemente in azienda, a proposito dei risultati fallimentari ottenuti da Pino Insegno e Nunzia De Girolamo. Inoltre ha svelato anche cosa succederà in azienda nel prossimo futuro con l'arrivo di nuovi conduttori come Piero Chiambretti e Massimo Giletti. Tra i vari argomenti trattati c'è stato anche un momento in cuisi è dedicato a parlare del Festival di Sanremo 2024 e delle eventuali ripercussioni che potrebbero esserci a seguito della lite avvenuta tra Amadeus e Lucio Presta.su Sanremo 2024 e sui flop di Pino Insegno e Nunzia De Girolamo Nel corso di una recente intervista,ha sviscerato ...

Cronache Cittadine Colle ferro | SEGNI — Nella mattinata di oggi, 15 Gennaio, alle ore 10 in Via del Pantanaccio a Colle ferro verrà L'articolo Il ... (cronachecittadine)

La Rai e l'ATP hanno prolungato FINO al 2025 l'accordo per la trasmissione delle Nitto ATP FINALS , in programma a novembre a Torino. La Rai, ... (ilgiornaleditalia)

Le parole in una lunga intervista In una lunga intervista a Italia Oggi, ha parla to l’Ad della Rai Roberto Sergio , tra futuro e prospettive per la ... (361magazine)

Martedì 6 febbraio alle ore 18 alla Domus Mazziniana in via D’Azeglio a Pisa ci sarà la presentazione...- toscanalibri - Il portale della cultura toscana ...L'ad Rai apre ad un ipotetico ritorno di Paolo Bonolis e rivela quale tra i suoi programmi sarebbe perfetto per la tv di stato.SIAE torna a presidiare il Festival di Sanremo con un avamposto ad hoc installato, come lo scorso anno, in Piazza Borea d’Olmo, a pochi metri dal teatro Ariston: per la settantaquattresima edizione de ...