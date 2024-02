“Ragazzi | è scomparsa” Grande Fratello | allarme del pubblico nelle ultime ore | l’hanno visto tutti

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ogni edizione che passa i fandom dei diversi concorrenti, delle coppie nate nello spiato appartamento di Cinecittà eccetera, diventano sempre più competitivi perdendo il contatto con la realtà. Su Twitter, forse, gli utenti danno il peggio di loro. Forse è per questo che ieri la pagina dal2023 è sparita. È successo qualcosa di davvero strano e che gli spettatori ancora non sono riusciti a spiegarsi. Le teorie sono diverse e non se ne viene a capo. Che Alfonso Signorini spieghi il motivo dell’accaduto in puntata il prossimo lunedì? I fan vogliono spiegazioni però non è detto che il2023 c’entri sul serio., lagetta ilnel panico Non si riesce a comprendere quanto successo ...