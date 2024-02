Radicali | Ilaria Salis | il Sindaco Gualtieri chieda al governo il rispetto del diritto europeo

(Di venerdì 2 febbraio 2024) “Ieri in Consiglio Municipale Roma V abbiamo votato un atto che invita il nostroRobertoa farsi portavoce presso ilItaliano per chiedere un processo all’insegna della democrazia e dello Stato diper,” così in una nota la Segretaria diRoma, nonché Consigliera al V Municipio Eva Vittoria Cammerino. “Le condizioni di detenzione in cui testimonia di vivere– prosegue Cammerino – violano il divieto di trattamenti inumani e degradanti sancito dall’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. “L’Unione Europea dovrebbe essere il garante dei diritti fondamentali dei suoi cittadini e cittadine anche in caso di detenzione. Gli standard carcerari non possono essere diversi a seconda ...

La giusta indignazione per le catene ai polsi e alle caviglie di Ilaria Salis non sarebbe l'occasione per affrontare la questione carceraria italiana Ci sono alcuni esponenti radicali tra i quali ...Irene Testa, Garante delle persone private della libertà personale della Sardegna: "Non è che in Italia si va più leggeri quando gli arrestati si portano in giro con le manette e dati in pasto alle te ...