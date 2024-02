Racconti dal Golfo | la collana di libri di Edizioni Graf pubblica il terzo volume scritto dallo stand-up comedian Davide DDL

Un noto ex tecnico ha raccontato di essere stato preso seriamente in considerazione dal Milan in passato: poi l'affare non è andato in porto.L'ultimo consiglio comunale dello scorso 25 gennaio continua a far discutere, l'ultimo intervento di "Riparti Bisignano" ...Il nome più originale, però, è sicuramente quello di Baggio Siadi, portiere del Congo, chiamato così perché mamma e papà stravedevano per il Divin Codino. In pochi sanno che al torneo partecipa anche ...