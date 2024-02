“Questo è il tuo ultimo giorno di lavoro con noi” | le Big Tech licenziano e gli ex dipendenti protestano postando il congedo sui social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Non si fermano i licenziamenti da parte delle imprese tecnologiche della West Coast americana, a partire da Google, Meta-Facebook e Amazon. Malgrado ci si aspettasse, per il 2023, la fine di questa fase di ristrutturazione, il mese di gennaio 2024 ha visto il taglio di altri 25mila posti ditecnologici, come riporta il Corriere. E chi viene ‘fatto fuori’, soprattutto tra le nuove generazioni, decide di raccontare tutto suiin video che in molti casi diventano anche virali. C’è chi piange, chi si butta subito nella ricerca di un nuovo impiego e chi lamenta più che altro la modalità improvvisa e molto fredda con cui viene data la notizia: “è il tuodicon noi” si sentono dire spesso gli ex. Il risultato? C’è chi, messo ...