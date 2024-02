Questa Sinnermania dà la nausea | lasciatelo in pace!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) “Giù le mani da Sinner”, verrebbe da dire davanti all’assalto che il giovane tennista sta subendo in questi giorni dopo la vittoria agli Australian open. Per un momento lasciamo perdere il fisco e Montecarlo per parlare dei fiumi di retorica, delle lodi a non finire, degli svariati inviti a presenziare, perfino Amadeus che lo avrebbe voluto a Sanremo (e meno male che ha detto di no!). Non ultima c’è la premier, che lo invita sgarbatamente a palazzo Chigi ancor prima che vada al Quirinale, per scattare il solito selfie e dettare ai cronisti frasi memorabili, del tipo: “è l’Italia che ci piace”. Un più sobrio messaggio di auguri dopo il successo sarebbe stato certamente più appropriato e meno passibile di letture strumentali. E poi lo shooting al Colosseo, dove i ministri Sangiuliano e Santanchè, ci mancavano pure loro, non hanno perso l’occasione di mostrarsi ...