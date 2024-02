Quel Fantozzi che è in ognuno di noi e Anna Mazzamauro icona della liberazione sessuale

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Racconta Davide Livermore, oggi il maggior regista di opera lirica, quattro primeScala stanno lì a raccontarlo, record mondiale di Sant’Ambrogio, e di tragedie greche in Italia, papàlettura del potere al femminile con Maria Stuarda, e tanto altro, che tutti i suoi colleghi registi e direttori di teatro da mesi gli si avvicinano furtivi: “Ma davvero lo fai? Grande, anche se non si può dire”.va a teatro L’oggettodomanda, e del desiderio, è il “. Una tragedia”, in scena in questi giorni al Teatro Nazionale di Genova, con, nei panni del ragionier Ugo, Gianni Fantoni, una grande carriera iniziata da giovanissimo sul palco del “Maurizio Costanzo show” e poi a “Striscia” in coppia con Claudio Bisio e poi passata attraverso “Zelig”, “Paperissima sprint”, “La sai l’ultima” ...