Quattro incontri sulle discipline scientifiche

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Dalla robotica alle coltivazioni nello spazio. In occasione della settimana nazionale delleStem (4-11 febbraio) istituita per stimolare l’interesse delle nuove generazioni verso le materie, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, l’istituto comprensivo Anna Frank-Carradori organizza una serie dirivolti agli alunni delle classi quarte della scuola primaria e a quelli della scuola media. Si partirà martedì 6 febbraio con il professor Filippo Cavallo del dipartimento di Ingegneria industriale di Unifi, che terrà una lezione dal titolo "Le nuove frontiere della robotica sociale: fantascienza o realtà?". Si continua mercoledì 7 con la professoressa Elisabetta Meacci del dipartimento di biologia molecolare di Unifi, che parlerà agli alunni di delle nuove frontiere della biologia molecolare. Ultimo ...

Altro che lezione frontale, libro in mano, prof in cattedra e studenti seduti, a far finta di ascoltare. L’Intelligenza Artificiale entra a scuola, ... (iodonna)

L'istituto comprensivo Anna Frank-Carradori organizza incontri per stimolare l'interesse degli studenti verso le discipline Stem. Si parlerà di robotica sociale, biologia molecolare e coltivazioni ...I gruppi che dal 2023 a pochi giorni fa terrorizzano la sede del Gay Center di via Galvani sono composti da una quindicina di giovani, forse ci sono anche ragazze. Si cercano i mandanti. La sede attac ...Un carnevale con eventi per tutte le età e tutti i gusti. Tanti gli incontri culturali, compresi quelli dedicati al Giorno del Ricordo ...Concluso l’evento di Talenti, però, è già il momento di pensare ai successivi appuntamenti in calendario: il Mercato Tufello sarà il prossimo a ospitare ‘Incontri d’Autore’ il 24 febbraio, seguito dal ...La rassegna, composta da quattro appuntamenti, si apre giovedì primo febbraio ...Giovedì 14 marzo l’ospite dell’ultimo incontro sarà la giovanissima Rokia, la scrittrice italiana di origine ...