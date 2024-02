Quasi 9500 assunzioni nelle imprese entro marzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il 23% dellepisane prevede di assumere personale nel prossimo trimestre gennaio-2024 per un totale che sfiora le 9.500 unità. Un dato che segnala una buona crescita (+5% cioè +460 unità) rispetto al primo trimestre 2023. Nella graduatoria regionale della previsione dila provincia pisana, con il 10%, sale sul podio sopravanzata soltanto da Firenze e Lucca, con percentuale pressochè identica a quella pisana (10,4%). Ma si conferma ancora la distanza tra domanda e offerta di lavoro, con difficoltà di reperimento dichiarate per il 55% dellepreviste nel trimestre, percentuale nettamente più alta di quella nazionale che a gennaio ha fatto registrare un dato di poco superiore al 49%. Tra le principali cause de il ridotto numero di candidati (35%), dovuto anche alla diminuzione della ...