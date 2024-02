Quando la Vaccari era la nostra Fiat | Trentamila lire al mese di Storia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Laè passata da quella fabbrica lasciando tracce incancellabili. E’ arrivato il lavoro per migliaia di donne, uomini e anche giovanissimiancora l’adolescenza era sinonimo di pronta occupazione. Ma sono state costruite famiglie oltre a scuole, asili, una chiesa e anche la stazione ferroviaria che doveva servire come collegamento diretto alla. E’ stato uno dei grandi esempi dell’economia nazionale quello portato avanti nel piccolo paese di Ponzano Magra da Carloe proseguito dai figli. Le mattonelle e i famosi mosaici usciti da quei capannoni hanno fatto il giro del mondo e l’operatività era garantita per 7 giorni senza interruzione. Tranne il Primo Maggio. Quel giorno era la festa dei lavoratori e delle loro famiglie, arricchita dalla corsa ciclistica giovanile che ancora oggi è tra le ...