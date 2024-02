Quali sono le location a Roma della serie tv “Un professore' ”? Luoghi iconici

(Di venerdì 2 febbraio 2024) In pochi sanno dove è stata girata la fiction di Rai 1 ‘Un2?. Si tratta di una delletelevisive più amate dagli italiani grazie alla sua capacità di entrare nella vita degli studenti, rappresentando amori e difficoltà dei liceali del Leonardo da Vinci di, vissuti attraverso gli occhi di Alessandro Gassmann nei panni del professor Dante Balestra. Un2. tutte lein cui è stato girato – (ilcorrierecitta.com)Tutto è incentrato intorno alla figura di questo docente, tornato aper prendersi cura del figlio Simone, dopo che la moglie si è trasferita per lavoro. Un cast d’eccellenza che vede accanto a Gassmann una fantastica Claudia Pandolfi e diversi giovani attori esordienti che riescono a caratterizzare al meglio i loro ...

Il momento del bagnetto è generalmente uno dei più piacevoli per genitori e neonato; con qualche eccezione – alcuni bambini potrebbero non gradire ... (gravidanzaonline)

Negli ultimi anni sempre più giovani stanno abbandonando il nostro Paese per andare a lavorare all’estero . Le difficoltà sono aumentate e in altre ... (laprimapagina)

"Buona parte di questo ammontare non sono recuperabili". “Il magazzino dei crediti, al 31 dicembre 2023, ammonta a 1.206 miliardi di euro“. Così il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria ...Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare ...Cookie strettamente necessari Questi cookie sono ...Il Premio Osvaldo Licini by Fainplast, nato dalla volontà dell’Associazione Arte Contemporanea Picena, in partnership con la nota azienda produttrice di compound Fainplast (unico sponsor) e con la col ...