PUMA Mostro | la rinascita dello storico modello

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La, lanciata originariamente nel 1999, ha segnato un capitolo distintivo nella storia delle calzature, sposando con audacia gli stili delle spike da pista degli anni ’60 e le scarpe da surf degli anni ’80. Il suo nome, derivato dalla parola italiana per, rappresenta un connubio di design avanguardista e sperimentazione. Nel 2024, questa iconica silhouette torna a brillare, mantenendo intatte le caratteristiche distintive che l’hanno resa celebre. Design e caratteristiche La scarpasi presenta con una silhouette ibrida, contraddistinta dalla suola dentellata e una chiusura a strappo versatile, armonizzandosi con il Formstrip argentato. La combinazione di comfort e flessibilità è al centro di questo design funzionale, con una tomaia in mesh e fodera in lycra. Nel 2024, la ...

Parliamo ad esempio delle Puma Mostro OG rieditate e rilasciate insieme a Slam Jam il 13 gennaio a 24 anni dal loro esordio nel 1999. Un ibrido che non assomiglia a null'altro se non al mondo del surf ...Puma rispetta le previsioni del 2023. Il gruppo sportswear ha registrato vendite per 8,6 miliardi di euro (+6,6%), con un ebit di circa 622 milioni di euro, in linea con le precedenti aspettative ...Il gruppo sportswear ha registrato ricavi per 8,6 miliardi di euro (+6%) e un ebit di circa 622 milioni di euro mentre l’utile netto si è attestato a 305 milioni. La società tedesca ha affermato che i ...