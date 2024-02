Prove Invalsi 2024 | dal 1° marzo si cimentano i maturandi | come prepararsi? Guida per gli studenti

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Dal 1°leper glidel grado 13. Isaranno i primi a cimentarsi nelleha pubblicato unaalledestinata agli. Suopen e sul sito.it sono disponibili diverse simulazioni accessibili con la piattaforma TAO, per dare la possibilità anche aglidi cimentarsi in prima persona con una Prova in CBT e fare esperienza con una modalità di somministrazione diversa da quella tradizionale carta-matita. L'articolo .