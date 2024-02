Proteste dei trattori | la Francia apre all’«eccezione agricola» | la giravolta sovranista di Macron per frenare il dissenso

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Se il compito assegnato al nuovo premier francese Gabriel Attal è di far crescere la popolarità di Emmanuel, sarà la sua gestione della protesta degli agricoltori a determinare se ha avuto successo oppure no. Laè uno dei Paesi più coinvolti dalla «rivolta dei», che hanno organizzato manifestazioni in diverse città e da giorni bloccano le autostrade intorno a Parigi. Nel tentativo di scongiurare un’escalation delle, Attal ha fatto un’apertura che in pochi si aspettavano, dicendosi disposto a valutare una «». È da queste due parole che potrebbe passare la risposta politica dellaalledegli agricoltori che da settimane scuotono il Vecchio Continente. «La nostra agricoltura – ha ...