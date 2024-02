Protesta trattori a Valdichiana | traffico ancora bloccato fuori dall' A1

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Firenze, 2 febbraio 2024 - Iniziato il quarto giorno di proteste all'uscita del casello autostradale A1a Bettolle, in provincia di Siena. Il, come già accaduto ieri e come spiegano stamani i promotori della mobilitazione, è stato giàdal corteo dei circa 120che sono in marcia, nel percorso che vaa rotatoria posta all'uscita del casello autostradale fino a Farniole, località nel comune di Foiano della Chiana (Arezzo), dove è stato posizionato il presidio di Riscatto agricolo, movimento che organizza la. La mobilitazione andrà avanti fino a domenica, secondo quanto annunciato: nel weekend sono attesi 400. Nei giorni scorsi, da Riscatto agricolo era stata paventata la possibilità di ulteriori azioni, come ...