Protesta dei trattori a Ragusa | gli agricoltori trasportano l’effigie di una vacca in una bara – Video

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Continua ladegli– con sfilate, blocchi stradali e presidi coi– a. Nella mattina di venerdì 2 febbraio, i manifestanti hanno trasportatodi unaall’interno di una. Nei giorni scorsi c’è stato un tavolo tecnico per affrontare i temi dell’emergenza del comparto agricolo. Il sindaco di, Peppe Cassì, aveva accolto la richiesta deglie aveva invitato i sindaci dei comuni iblei, i parlamentari regionali e nazionali e le associazioni di categoria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sono stati almeno 1300 i trattori degli agricoltori di vari paesi dell’Unione europea che hanno invaso il 1 febbraio le strade di Bruxelles in ... (velvetmag)

Settanta sospensioni per aver occupato la propria scuola contro l’inceneritore e il biocidio che interessa la cosiddetta area della “ Terra dei ... (ilfattoquotidiano)

Piantedo , 2 febbraio 2024 – Prosegue la protesta civile degli agricoltori valtellinesi, valchiavennaschi e dell’Alto Lario. Decisi a far valere le ... (ilgiorno)

Un corteo lungo la Binasca, ma anche la marcia dei trattori sulla via Emilia e l’arrivo di una delegazione di manifestanti davanti alla sede di ... (ilgiorno)

Una notte, quella trascorsa dai manifestanti, un po' diversa dal solito: clacson, fischi e luci accese dei trattori e cielo illuminato dai fumogeni. Uno scenario quasi da stadio per ricordare anche ...Nella serata di ieri, un'altra manifestazione dei trattori ha visto il blocco dell'accesso autostradale di Brescia centro. Proteste anche al Sud, con una cinquantina di trattori - arrivati da Favara, ...Caserta era già tra le province indicate dagli agricoltori autonomi sotto la sigla Cra (Comitato degli agricoltori traditi) come uno dei luoghi interessati dalla protesta che sta attraversando ...