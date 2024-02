Protesta degli agricoltori | Von Der Leyen tenta di placare gli animi ma la situazione resta tesa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 febbraio 2024) 2 gennaio 2024- Continua laagricola che ha infiammato Bruxelles. “E’ giusto dire che i nostrihanno dato prova di resilienza. Glipossono contare sul sostegno dell’Ue: destiniamo quasi un terzo del bilancio dell’Ue e solo nel 2023 abbiamo dato un’assistenza straordinaria per 500 milioni di euro a chi è stato colpito dalla crisi- così la presidente della Commissione europea Ursula von der- E’ un sostegno fondamentale. Ora collaboriamo con gli Stati membri per rispondere alle sfide immediate. Adesso dobbiamo sviluppare una road map per il futuro, per arrivare alla neutralità climatica, il dialogo strategico è iniziato la settimana scorsa“. Le dichiarazioni non hanno calmato gli: laè sempre più. I trattori ...