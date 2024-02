Protesta degli agricoltori | trattori a Orvieto e a Orte | disagi alle porte dell’A1

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024)(Terni), 2 febbraio 2024 – Doppiada questa mattina (2 febbraio), aScalo (la seconda dopo quella di martedì 30 gennaio) e(l'ennesima), per gli «traditi» riuniti in comitato. Diversi mezzi agricoli e manifestanti si sono ritrovati sia aScalo, all'altezza della rotatoria della complanare, sia a, nei pressi della rotatoria antistante il casello autostradale dell'A1. A, dopo un iniziale presidio, nella tarda mattinata i- sarebbero oltre una quarantina, fonte polizia di Stato - hanno iniziato a percorrere via Costanzi, fra la rotatoria e lo svincolo del casello A1, creando qualcheo alla circolazione locale. Non si segnalano al momento ...