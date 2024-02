Protesta agricoltori | l’agronomo | “Ue sostenga produzioni di qualità | no premi per non produrre”

(Adnkronos) – La protesta dei trattori "è sacrosanta". Parola del contadino Al Bano Carrisi, in arte Al Bano . "Il contadino che c'è in me non l'ho ... ()

(Adnkronos) – La protesta dei trattori “è sacrosanta” . Parola del contadino Al Bano Carrisi, in arte Al Bano . “Il contadino che c’è in me non l’ho ... ()

Michele Santaniello (presidente degli agronomi di Cosenza): 'Sostenere aziende che innovano e abbandonare logica di contributi per superficie' ...La protesta dei trattori “è sacrosanta”. Parola del contadino Albano Carrisi, in arte Al Bano. “Il contadino che c’è in me non l’ho mandato mai in pensione”, dice, ospite di ‘Un giorno da pecora’ su ...Anche dalle province di Catania e Messina, Cia Sicilia orientale continua a sostenere la protesta e le ragioni degli agricoltori, attivando la ...