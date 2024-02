Pronostici 23ª Giornata Serie A | lo scudetto si decide… con pochi gol?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La 23ªdiA rischia di essere uno spartiacque nella corsa per lo. Occhi puntati sul big match Inter-Juventus di domenica sera che metterà in palio punti pesanti fra le due contendenti al bersaglio grosso. Dietro il Milan proverà ad accorciare in casa del Frosinone, sfruttando anche la partita fra Atalanta e Lazio per guadagnare punti sulle inseguitrici. Il Napoli contro il Verona e la Roma contro il Cagliari a caccia di 3 punti. Vediamo idella redazione di Calcioweb. Idella 23ªdiA Lecce-Fiorentina MG 1-3 Ospite Senza vittorie da 3 partite, la Fiorentina rischia di perdere il treno Europa con le dirette concorrenti che stanno vivendo un momento decisamente migliore. Se per i toscani è una gara da non ...