Professionisti in azione Maneggio e locale razziati

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Furto al ristorante “il Remolino”, e all’attiguo, perpetrato da una banda di, almeno una decina di persone, che hanno messo in atto un piano ben studiato e che ha fruttato un ingente bottino. I malviventi sono penetrati nelmartedì intorno alle 3 del mattino e poi nel ristorante dove hanno fatto parecchi danni. Dapprima i banditi, approfittando della fitta nebbia, sono arrivati sul posto con due mezzi, un Toyota Hilux e un furgone Ducato. Quindi hanno dato l’assalto al, dove hanno aperto le stalle e sono penetrati nel deposito delle selle e dei finimenti dei cavalli, facendo man bassa di gran parte della merce in deposito. Portata la refurtiva sul Ducato, utilizzando anche delle carriole per trasportare le selle, l’attenzione dei malviventi si è spostata al ristorante. ...

L’attacco ransomware condotto da Lockbit nei confronti dei sistemi informatici dell’infrastruttura cloud di Westpole in Italia, non ha avuto effetti ... (giornalettismo)

SANITÀ. La Regione Lombardia ha aperto il bando per l’assunzione. Domande entro il 20 gennaio, ad Areu coordinamento per le procedure. (ecodibergamo)

Al via la nuova edizione dell’ Agritech Academy , il percorso di alta formazione promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico II in ... (ildenaro)

Devo ricordare a tutti quelli che iniziano un'impresa o un lavoro che non solo il vento è in poppa, ma che coloro che hanno maggiore capacità di azione, come i liberi professionisti, potranno ottenere ...L’arroganza del potere e la Nemesi (mancata) dei pards. “I professionisti” è l’albo di Tex, edizione Bonelli, uscito il 30 gennaio in edicola, con sceneggiatura di Mauro Boselli, copertina di Claudio ...La cosplayer italiana gio_fsrq realizza un cosplay (fedelissimo) della leader degli Jaeger e generale dell'Impero di Akame ga Kill, Esdeath.Catanzaro - 'Quando è partita l'operazione sui medici cubani avevo assicurato che i professionisti provenienti dall'isola caraibica non avrebbero sottratto nemmeno un posto di lavoro ai loro colleghi ...“I professionisti” è l’albo di Tex ...Inseguimenti, agguati, sparatorie e duelli arricchiscono di azione allo stato puro una vicenda che, per quanto “antica”, è profondamente attuale: un padre ama ...