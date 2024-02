Professionalità Rimadesio al servizio dell’ambiente tra riciclo e ricorso all’elettrico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’attenzione all’ambiente e alle persone è una prerogativa da sempre nel Dna di: dalla produzione di energia elettrica tramite pannelli fotovoltaici, al percorso di conversionedella flotta aziendale; dalla lavorazione di materiali 100% riciclabili come alluminio e vetro all’utilizzo di sole vernici idrosolubili, fino alla totale eliminazione del polistirolo, sostituito con cartone riciclato e a sua volta completamente riciclabile. La sfida disi basa su ricerca, innovazione e crescenti investimenti: un impegno concreto e tangibile, che si riassume in dati precisi. Per quanto riguarda gli investimenti effettuati in ottica di efficientamento produttivo e difesa ambientale, l’azienda ha appena inserito un nuovo macchinario per la chiarificazione delle acque utilizzate nel ciclo di lavorazione del vetro. ...