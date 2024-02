Prodi ha ragione Schlein candidata? Rutelli entra a gamba tesa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Elezioni europee, le candidature al Parlamento di Strasburgo fanno discutere. Qualche settimana fa sull'ipotesisi era sbilanciato anche Romanocriticando chi si candida e poi non rispetta il rapporto di fiducia con gli elettori. Di tutto questo si è parlato anche durante la puntata di "Un giorno da pecora" in onda il 2 febbraio su Radio1. Ellyin Europa? «In Italia oggi sono sempre di meno quelli che vanno agli incontri coi cittadini avendo preso i loro voti, perché di solito sono stati nominati in liste bloccate. Secondo me bisogna, invece, incoraggiare questo rapporto di fiducia: chi si è presentato e ha chiesto i voti per andare in quella istituzione con la forza del voto popolare. Questa è una cosa giusta che ha detto. Presentarsi e non ...