Privatizzazione di Poste | Cisl contraria | “Bergamo perderebbe l’unicità del servizio”

Roma, 27 gennaio 2024 – Il Governo privatizzerà un’(altra) quota di Poste Italiane. Lo farà nel corso di quest’anno. Ma perché? Con quali quote? E ... (quotidiano)

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – ”Un urgente incontro finalizzato ad avviare un confronto responsabile e costruttivo”. Lo chiedono in una lettera i ... (calcioweb.eu)

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - ''Un urgente incontro finalizzato ad avviare un confronto responsabile e costruttivo''. Lo chiedono in una lettera i ... (liberoquotidiano)

Cgil, Cisl e Uil chiedono al governo un incontro “ urgente ” in merito alla possibile vendita di un’altra quota di Poste italiane. I sindacati ... (ilfattoquotidiano)

Arriva la privatizzazione delle Poste annunciata da qualche tempo dal Governo , che intende mettere a frutto le sue quote in alcune società quotate, ... (quifinanza)

Il controllo resterà allo Stato. Poste - via a un’ulteriore privatizzazione

Al via l’iter per una ulterore privatizzazione di Poste. Il governo ha varato ieri in consiglio dei ministri un decreto del presidente del ... (quotidiano)