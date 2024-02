Previsioni meteo | che tempo farà nel weekend? Ultimi giorni di sole | poi arrivano pioggia e vento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Godiamoci il belperché la tregua offerta dall’anticiclone sembra stia per finire. Questioni die in Italia tornerà l’inverno. Per la precisione, fino all’8 febbraio, giovedì grasso, quando in Pianura Padana torneranno a organizzarsi gradualmente nebbie e nubi basse, che in parte coinvolgeranno anche il Centrosud e in primis il versante tirrenico. I primi segnali di indebolimento dell’alta pressione si paleseranno comunque già da martedì 6 febbraio, quando sono previste le prime precipitazioni (in genere deboli e disorganizzate) su Liguria, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Lazio. Le temperature si manterranno spesso al di sopra delle medie del periodo in particolar modo nelle areeggiate, mentre su pianure e vallate dove il cielo sarà sereno o in presenza di nebbia le inversioni termiche favoriranno il ...