Preside aggredito dal papà di un’alunna a Taranto I docenti | “ci sentiamo abbandonati sminuiti nel nostro ruolo”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Immobilizzato ad un polso, poi buttato a terra e preso a calci e pugni fino all’intervento dei carabinieri. È l’episodio di violenza subito daldell’istituto comprensivo Europa-Dante Alighieri die malmenato dal padre di una bambina che frequenta il plesso. IlMarco Cesario e la collega vicaria Carmela Rizzo avevano avuto una discussione con la madre della bambina di tre anni, poi si è presentato il padre che ha raggiunto l’ufficio del dirigente e lo ha. L’uomo è stato successivamente denunciato dal, che si è recato al pronto soccorso per medicare ferite al volto e alla mano, giudicate guaribili in sette giorni. Il fatto ha scatenato un moto di solidarietà da parte deiche si sentono ...

Taranto, preside picchiato dal padre di una bambina: il racconto. "Sono tanto amareggiato per quanto accaduto" ...Lui è Marco Cesario, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Europa-Alighieri” di Taranto riempito di botte la mattina del 31 gennaio dai genitori di una piccola alunna. Medicato al pronto… ...«La signora era contrariata per essere stata chiamata dalle insegnanti di sezione per il cambio di indumenti della bambina, dieci minuti dopo quest'uomo mi ha aggredito, torcendomi il ...