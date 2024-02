Preselettiva concorso Dirigente Scolastico | 5 live | Tutta la normativa | nuovo CCNL e codice appalti Con “normario” e simulatore quesiti

Concorsi docenti 2024 : tra qualche settimana si svolgeranno le prove scritte per i due bandi, il DDG n. 2575/2023 per la scuola secondaria e il DDG ... (orizzontescuola)

Il 17 gennaio sono scaduti i termini per presentare domanda di partecipazione al Concorso ordinario per dirigenti scolastici . sarà il numero delle ... (orizzontescuola)

Al via la procedura di presentazione domande per partecipare al concorso Commissari Polizia di Stato, con 196 posti liberi. Requisiti e prove.Cinquecentottantacinque nuove unità. E' questo il numero delle assunzioni previste nel nuovo concorso pubblicato dall'Inps ...prova preselettiva, nel caso in cui il numero di domande di partecipazione sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso; 3 prove scritte; prova orale. Il termine per l’invio ...