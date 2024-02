Preghiera a Maria | 2 febbraio Rivelazione straordinaria a Santa Brigida sulla presentazione di Gesù al tempio

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La Madonna rivela ae mistica, quello che nessuno poteva sapere, su ciò che ha provato quando si è recata alcon Giuseppe per presentareal Signore: doveva essere un giorno di festa, e invece si è trasformato in giorno di dolore. Simeone predisse ale pene che avrebbe sofferto, ... L'articolo proviene da La Luce di

Maria Grazia Cucinotta in preghiera con la sedicente veggente della Madonna di Trevignano . Nelle scorse ore è stato pubblicato online un video ... (ilfattoquotidiano)

Il primo giorno della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è consacrato a Nostra Signora dell’Espiazione. La storia è davvero ... (lalucedimaria)

La storia di oggi è una testimonianza bella, forte di quanto sia importante far fruttare anche uno solo talento che Dio ci ha donato. Francisco ... (lalucedimaria)

“Maria modello di preghiera per tutto il popolo di Dio”. Questa l’intenzione che anima il settenario in onore della Madonna del Pilerio, patrona della città di Cosenza e dell'arcidiocesi di Cosenza-Bi ...Gli studenti dell'Istituto Maria Ausiliatrice ieri hanno vissuto la tradizionale festa salesiana di San Giovanni Bosco con una serie di momenti che hanno unito preghiera e divertimento. Già dalle nove ...Oggi è salita al Cielo Madre Maria Palumbo delle Suore Angeliche di S. Paolo, Istituto San Paolo in Trani. I funerali sono previsti domani, a Trani, nella parrocchia Spirito Santo, alle ore 16.00, pre ...