Precedenti Bologna Sassuolo | neroverdi cinici in trasferta I numeri

Di fronte ci sarà il Sassuolo di Alessio Dionisi. La compagine neroverde in classifica ha 14 punti in meno dei rossoblù e nelle precedenti tre trasferte del torneo non solo ha sempre perso ma non è ...Di fronte ci sarà il Sassuolo di Alessio Dionisi. La compagine neroverde in classifica ha 14 punti in meno dei rossoblù e nelle precedenti tre trasferte del torneo non solo ha sempre perso ma non è ri ...La partita Bologna - Sassuolo di Sabato 3 febbraio 2024: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 23ma giornata di Serie A ...