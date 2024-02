Prato | scatta l' iniziativa La Biblioteca a casa tua

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio 2024 - Da lunedì 12 febbraio laLazzerini amplia l’orario del servizio di prestito a domicilio che porta il titolo "Latua". L’obiettivo è quello di arrivare sempre di più ai cittadini non autosufficienti, più fragili, o che hanno difficoltà a uscire dal proprio domicilio. Il servizio, affidato all’Associazione Arci Comitato Territoriale, è completamente gratuito e prevede la consegna direttamente adi libri, cd e audiolibri. Ecco come funziona: chi abita a, non è autosufficiente e vuole usufruire del prestito a domicilio, deve semplicemente chiamare il numero 0574 1837850 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.30. Risponderà unrio con cui sarà possibile prenotare libri, cd e audiolibri. È possibile ...