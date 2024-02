Prato | lunedì le premiazioni del Bacchino Sport Ecco i vincitori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio 2024 -5 febbraio alle 18 nel salone Consiliare di Palazzo Comunale si terrà la cerimonia di consegna del “”, voluto dall’amministrazione comunale per premiare lopratese del 2023 e suddiviso in quattro categorie: atleta dell’anno, settore giovanile ogiovanile, societàiva o squadra dell’anno e un riconoscimento alla carriera per chi ha inciso sulla crescita, la promozione e la valorizzazione dello. E’ stata nominata una Commissione Giudicatrice composta dall'assessore alloSimone Faggi, dai giornalistiivi pratesi delle varie testate e televisioni, dall’ufficio stampa del Comune, dal Coni di, dal C.I.P di ...