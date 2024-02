Prato 88 | il processo di ricollocazione dell' opera d' arte al Centro Pecci va avanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio 2024 - Sullad'88 di Mauro Staccioli alper l'Contemporanea, su proposta'assessore alla Cultura Simone Mangani, a dicembre è stato approvato dalla giunta comunale il progetto di fattibilità tecnica-economica, in cui oltre alle soluzioni tecniche per il rimontaggio, sono state confermate le risorse economiche per un importo complessivo di 200mila euro. Infatti nei prossimi giorni arriveranno le risposte sulle analisi geologiche effettuate sul posto: ai fini del progetto esecutivo è stata inoltre chiesta l'autorizzazione preliminare che sarà rilasciata dalla Soprintendenza ai Beni Artistici e Culturali. Come si evince, il Comune di ...